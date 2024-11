5 spécialités de café à partir de grains de café frais

Savourez des boissons crémeuses préparées avec du lait frais et du café en grains, telles que des cappuccinos et latte macchiatos, à la simple pression d'un bouton. L'intensité, la température et le volume sont personnalisables pour toutes les boissons, même l'espresso, le café classique et l'americano.