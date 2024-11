Consommez moins d'eau et d'énergie avec les réglages Éco

Utilisez l'un des cinq réglages Éco pour réduire la consommation d'eau et d'énergie sans impacter la qualité du café. Notre série 4400 vous permet de réduire la luminosité des voyants principal et de tasse plus tôt qu'avec leur réglage par défaut, d'utiliser moins d'eau pendant le rinçage, de passer en mode veille plus rapidement ou de baisser la luminosité.