Profitez sans effort de 5 boissons chaudes et rafraîchissantes, d’une simple pression sur un bouton

D’une simple pression sur un bouton, profitez des recettes de café populaires, de l’espresso classique au café noir classique, en passant par l’espresso lungo et le café glacé, avec la crème, l’arôme et la température adaptés. De l’eau chaude pour préparer du thé est également disponible. Notre système unique de préparation du café extrait parfaitement les saveurs des grains, avec un débit plus lent et à basse température. Ajoutez des glaçons à votre boisson et savourez un délicieux café glacé, sans compromis sur l’intensité du café.