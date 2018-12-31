Application PC de gestion de contenu, facile d'utilisation

Lorsque vous créez vous-même un contenu publicitaire ou destiné à la communication d'entreprise, il est plus facile d'utiliser les outils standard dont vous disposez déjà, combinés à une application de publication simple d'utilisation. Easy Advertiser Publisher est un programme Windows qui peut importer des diapositives MS PowerPoint, des photos au format JPEG et des vidéos au format MPEG. Le programme vous aide à créer des programmes pour afficher les contenus appropriés au moment opportun sur une période de 24 h. Le cycle est très simple : créer un contenu, importer le contenu et publier ce contenu en l'enregistrant sur un périphérique de stockage de masse USB.