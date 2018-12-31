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CRD01/00
Easy Advertiser
Vous disposez déjà d'un PC équipé de PowerPoint, d'un appareil photo numérique et d'une application PC de gestion des images et des vidéos associée à un moniteur Philips série BDLx231Cx/00 optimisé pour l'affichage dynamique. Maintenant, il vous suffit d'acquérir ce dernier élément pour commencer à diffuser des informations multimédia dans votre magasin ou dans votre rayon. Easy Advertiser est une solution complète comprenant une clé USB de 1 Go, tous les câbles nécessaires, un support et une Smartcard embarquant les dernières innovations électroniques, pour diffuser les contenus que vous avez créés avec l'application PC Easy Advertiser Publisher fournie.
Lorsque vous créez vous-même un contenu publicitaire ou destiné à la communication d'entreprise, il est plus facile d'utiliser les outils standard dont vous disposez déjà, combinés à une application de publication simple d'utilisation. Easy Advertiser Publisher est un programme Windows qui peut importer des diapositives MS PowerPoint, des photos au format JPEG et des vidéos au format MPEG. Le programme vous aide à créer des programmes pour afficher les contenus appropriés au moment opportun sur une période de 24 h. Le cycle est très simple : créer un contenu, importer le contenu et publier ce contenu en l'enregistrant sur un périphérique de stockage de masse USB.
Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.
Notation globale