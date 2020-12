Le mixage réinventé, grâce à la technologie sous vide

Le mixage sous vide évite que les ingrédients ne s'oxydent pendant le processus, pour une boisson vitaminée plus fraîche et savoureuse. Le puissant moteur de 1 400 W affichant 35 000 tours/minute et la technologie Problend 6 3D permettent un mixage à haute vitesse qui libère des millions de nutriments. Voir tous les avantages