Un mixage 50 % plus fin

La technologie ProBlend 6 3D, la puissance de 1 400 W et la vitesse pouvant atteindre 35 000 tours/min permettent d'obtenir des smoothies et autres préparations mixées au goût et à la texture parfaits. Il est prouvé que cela encourage les utilisateurs à augmenter la part des fruits et légumes dans leur alimentation. Voir tous les avantages