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Important Information Manual Philips Filter

  • PDF fichier, 183.4 kB
  • 13 June 2025

Le SmartPro Compact est fourni avec une télécommande qui vous permet de contrôler l'aspirateur-robot à distance et de réaliser différentes actions. Compatible avec les modèles de type FC8710.

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  • 16 December 2025