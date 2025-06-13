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Important Information Manual Philips Filter
Le SmartPro Compact est fourni avec une télécommande qui vous permet de contrôler l'aspirateur-robot à distance et de réaliser différentes actions. Compatible avec les modèles de type FC8710.