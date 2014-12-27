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Arrêté

Caméra HD

CAM150RD/00

3.7

| (19) Avis

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Robuste et étanche, la caméra ESee CAM150 est aussi à l'aise en intérieur qu'en extérieur, même dans l'eau ou la neige. Sa technologie de stabilisation avancée vous garantit des images ultra-nettes, tandis que l'enregistrement dans deux formats vous permet d'enregistrer une version pour le visionnage en HD et une autre, moins lourde, pour l'envoi par e-mail, pour un partage en toute simplicité.

Voir tous les avantages

Même dans l'eau ou la neige

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Partage rapide pour l'envoi par e-mail ou la diffusion sur Facebook/YouTube

Partage rapide pour l'envoi par e-mail ou la diffusion sur Facebook/YouTube

Grâce au logiciel Windows intégré, vous pouvez poster vos films sur des sites Web tels que YouTube, Facebook, Twitter et Vimeo sans souci. Pour les utilisateurs Mac, vous pouvez organiser, modifier et partager vos vidéos avec iMovie d'iLife. Grâce à une technique de compression avancée, le format vidéo HD (H.264) utilisé par la caméra Philips génère des fichiers moins volumineux que ceux des caméras, appareils photo et téléphones portables standard, et ce, sans aucune réduction de qualité vidéo, ce qui vous permet de les partager rapidement avec vos amis ! Ces fichiers sont également utilisables par d'autres programmes tels qu'iPhoto et Windows Movie Maker.

Connexion directe au téléviseur via HDMI pour visionner vos vidéos en HD

Connexion directe au téléviseur via HDMI pour visionner vos vidéos en HD

Design fin et compact pour tenir dans la poche

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

19

Avis

27/12/2014

België

België

heel handig en helder beeld

zowel boven als onder water perfekt beeld...zolang het werkt... reeds 2 camcorders gekocht en reeds twee maal stuk gegaan bij het filmen onder water...jammer...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM150RD HD-camcorder

Oui, je recommande ce produit

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27/09/2012

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

klein maar fijn

Heel fijne resultaten. Helder beeld en representatief vvo het merk Philips.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM150RD HD-camcorder

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20/08/2012

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

uitstekend product

Voor een dergelijk klein product levert het uitstekende beelden op. Ik gebruik hem alleen voor het filmen, moet het nog op diverse situaties uitproberen, maar het belooft veel goeds.

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Oui, je recommande ce produit

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