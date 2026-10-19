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Arrêté
BTM5120/12
Détendez-vous au son de la musique que vous aimez
La microchaîne Philips permet une diffusion en direct via Bluetooth® du contenu de plusieurs appareils ainsi qu'une lecture de MP3 via USB Direct. Elle est aussi dotée d'une entrée audio pour connecter d'autres systèmes.
100 W
Bluetooth®
avec MULTIPAIR
CD, CD-MP3, USB Direct, FM
La transmission du son sans fil via Bluetooth® est de plus en plus courante dans le monde de l'audio, mais la plupart des systèmes compatibles Bluetooth® autorisent la connexion d'un seul appareil à la fois. L'appairage de plusieurs appareils vous permet de connecter jusqu'à trois appareils et de basculer entre eux de manière instantanée.
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez accéder facilement à vos stations de radio préférées sans avoir à les rechercher manuellement à chaque fois.
Notation globale