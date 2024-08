Précision ultime et résultats réguliers

La tondeuse à barbe Philips 9000 Prestige est dotée de la toute nouvelle technologie SteelPrecision, composée d'un sabot métallique intégré et d'un élément de coupe puissant. Contrairement aux sabots en plastique, celui-ci ne se plie pas, quelle que soit la pression, pour une coupe on ne peut plus régulière et précise.*