Trois réglages de température et de vitesse, pour un contrôle simple

Profitez des trois réglages de température et des deux réglages de vitesse qui vous permettront d’obtenir un résultat parfait. Vous pouvez choisir entre une vitesse faible ou élevée avec 3 réglages de température correspondants : air froid, doux et chaud. Les réglages flexibles assurent un flux d’air puissant et une température douce pour un coiffage précis et adapté à vos cheveux.