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Signage SolutionsÉcran U-Line

BDL8470QU/00

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Regardez vos contenus comme jamais auparavant grâce à une résolution quatre fois supérieure à celle d'un écran classique. Cet écran très grand format de 84" (213 cm) offre une définition de 3 840 x 2 160 pixels, pour une image si parfaite et réaliste qu'elle est comme une fenêtre ouverte sur un nouveau monde.
Voir tous les avantages

Avec un très grand écran

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  • 84"

  • Rétroéclairage LED de périphérie

  • Ultra HD

4K Ultra HD : une définition jamais vue auparavant

Visionnez vos solutions d'affichage comme jamais auparavant grâce à une définition quatre fois plus élevée que celle d'un écran HD 1080p conventionnel. Le format 3 840 x 2 160 pixels offre des images au rendu tellement détaillé et naturel, qu'il vous ouvrira une fenêtre sur un nouveau monde.

Lisez le contenu de 4 sources séparées grâce à QuadViewer

Lisez le contenu de 4 sources séparées grâce à QuadViewer

Bénéficiez de plus de flexibilité dans l'utilisation de la surface de votre écran. Quadviewer permet ainsi de diffuser le contenu de jusqu'à quatre sources sur un seul écran, ce qui rend la technologie idéale pour les salles de contrôle, les installations professionnelles et les salles de réunion

Fente OPS en option pour créer une solution tout-en-un

Fente OPS en option pour créer une solution tout-en-un

Transformez votre écran en une solution d'affichage numérique tout-en-un à la fois connectée, intelligente et sécurisée. L'Open Pluggable Specification (OPS) est une fente standardisée de l'industrie dans laquelle vous pouvez insérer un lecteur multimédia compatible avec l'OPS. Cette solution sans fil vous donne la possibilité d'installer, d'utiliser et d'entretenir votre matériel quand vous en avez besoin.

Spécificités Techniques

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