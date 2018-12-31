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Arrêté
BDL8470QU/00
84"
Rétroéclairage LED de périphérie
Ultra HD
Visionnez vos solutions d'affichage comme jamais auparavant grâce à une définition quatre fois plus élevée que celle d'un écran HD 1080p conventionnel. Le format 3 840 x 2 160 pixels offre des images au rendu tellement détaillé et naturel, qu'il vous ouvrira une fenêtre sur un nouveau monde.
Bénéficiez de plus de flexibilité dans l'utilisation de la surface de votre écran. Quadviewer permet ainsi de diffuser le contenu de jusqu'à quatre sources sur un seul écran, ce qui rend la technologie idéale pour les salles de contrôle, les installations professionnelles et les salles de réunion
Transformez votre écran en une solution d'affichage numérique tout-en-un à la fois connectée, intelligente et sécurisée. L'Open Pluggable Specification (OPS) est une fente standardisée de l'industrie dans laquelle vous pouvez insérer un lecteur multimédia compatible avec l'OPS. Cette solution sans fil vous donne la possibilité d'installer, d'utiliser et d'entretenir votre matériel quand vous en avez besoin.
Notation globale