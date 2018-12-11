Ich habe das Produkt kostenlos im Rahmen eines Protukttests erhalten. Über die Jahre habe ich nun bereits einige elektrische Zahnbürsten von div. hersteller verwendet, dieses Schallgerät von Philips ist im Gesamtpaket bislang womöglich die beste. Anders als ich es bisher gewohnt war, ist die Bürste sehr schlank und sehr leicht gehalten, wodurch das herkömmliche Gefühl von klobigen und gewichtigen elektrischen Zahnbürsten gleich weicht. Dieses Gerät kommt in ihrem Handling tatsächlich einer normalen Zahnbürste gleich. Ohne grobe Riffelungen sorgt das geringe Gewicht für ein gutes Handling. Dieses Gerät liegt einfach prima in der Hand und überzeugt mit zweckdienlichen Gestaltung. Hier ist auch praktisch, dass es nur wenige Bereiche gibt, die schwer zu reinigen sein könnten. Denn auf tiefe Einbuchtungen oder Rillen verzichtet man hier. Dies erleichtert die Reinigung sehr und hält das Gerät in einem sehr sauberen Zustand, was bei anderen Marken nicht der Fall ist. Der Akku gehört auch ganz klar zu den großen Stärken der Zahnbürste. Dieser hält bei zweimaliger Benutzung à zwei bis drei Minuten am Tag starke zwei Wochen. Meine bisherigen Zahnbürsten kamen bei weitem nicht an diese heran. Mit diesem starken Produktmerkmal begeistert die Philips Sonicare Schallzahnbürste ProtectiveClean 4500 schon mal sehr und auch in ihrem primären Einsatzgebiet, dem Zähneputzen gefällt das Gerät durchweg. An die erhöhte Vibration, gegeben durch den Schall, gewöhnt man sich nach kurzer Zeit und es hinterlässt ein angenehmes, sehr sauberes und glattes Gefühl im Mund. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Gerät und kann es guten Gewissens weiterempfehlen.