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Arrêté

Signage SolutionsÉcran Q-Line

BDL3230QL/11

4
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
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Cet écran produit des images d'une netteté éblouissante, tout en jouant la carte de l'écologie. Ultra-fiable et performant, mais très peu gourmand en énergie, il est parfait pour les projets les plus exigeants.
Voir tous les avantages

avec une solution aux performances et à l'intelligence inestimables

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  • 32" (81 cm)

  • Rétroéclairage direct par LED

  • Full HD

SmartPower pour des économies d'énergie

SmartPower pour des économies d'énergie

L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.

Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud avec le navigateur HTML5 intégré. Concevez vos contenus d'affichage en ligne et connectez-les à un écran ou à l'ensemble de votre réseau. Il vous suffit de brancher un câble Internet RJ45 pour la connexion réseau et de connecter l'écran avec l'adresse URL dédiée pour afficher vos contenus basés sur le cloud.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

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3
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1

17/01/2019

Italia

Italia

Ottimo rapporto qualità prezzo

IL prodotto si presenta ben confezionato e con tutte le dotazioni necessarie e anche qualcuna in più (bello il marchio philips in più), non spicca la qualità costruttiva, il fissaggio viti su VESA è poco solido e le plastiche non convincono; il funzionamento è invece perfetto, il menù ricco di opzioni per chi lavora, programmazione accensione e spegnimento, funzione vidiwall, controllo di tutti i parametri immagine, ecc insomma, ci fate praticamente di tutto. Immagine bella e con una buona profondita di colore. Ne abbiamo usati diversi in applicazioni continue (20 accesi per 3 mesi 12/14 ore al giorno 7 giorni su 7) mai un problema e tenuta buona della colorimetria, anche nella configurazione vidiwall. In sintesi un buon prodotto per professionisti del video

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Display Q-Line BDL3230QL Full HD con retroilluminazione LED diretta da 32"

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Display Q-Line BDL3230QL Full HD con retroilluminazione LED diretta da 32"

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