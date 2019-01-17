Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
BDL3230QL/11
32" (81 cm)
Rétroéclairage direct par LED
Full HD
L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.
Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud avec le navigateur HTML5 intégré. Concevez vos contenus d'affichage en ligne et connectez-les à un écran ou à l'ensemble de votre réseau. Il vous suffit de brancher un câble Internet RJ45 pour la connexion réseau et de connecter l'écran avec l'adresse URL dédiée pour afficher vos contenus basés sur le cloud.
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
PMB2019
17/01/2019
Italia
Ottimo rapporto qualità prezzo
IL prodotto si presenta ben confezionato e con tutte le dotazioni necessarie e anche qualcuna in più (bello il marchio philips in più), non spicca la qualità costruttiva, il fissaggio viti su VESA è poco solido e le plastiche non convincono; il funzionamento è invece perfetto, il menù ricco di opzioni per chi lavora, programmazione accensione e spegnimento, funzione vidiwall, controllo di tutti i parametri immagine, ecc insomma, ci fate praticamente di tutto. Immagine bella e con una buona profondita di colore. Ne abbiamo usati diversi in applicazioni continue (20 accesi per 3 mesi 12/14 ore al giorno 7 giorni su 7) mai un problema e tenuta buona della colorimetria, anche nella configurazione vidiwall. In sintesi un buon prodotto per professionisti del video
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Display Q-Line BDL3230QL Full HD con retroilluminazione LED diretta da 32"
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Display Q-Line BDL3230QL Full HD con retroilluminazione LED diretta da 32"