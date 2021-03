Chargez un deuxième appareil USB grâce au répartiteur USB

De nos jours, il est habituel de posséder plusieurs appareils USB. Appareils photo, manettes de jeu, téléphones portables, baladeurs et autres appareils se chargent ordinairement via USB. Si besoin, vous pouvez utiliser un convertisseur avec connecteurs micro et mini-USB afin de charger encore plus d'appareils sur le deuxième concentrateur USB de la radio.