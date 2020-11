Xenon X-tremeVision plus : pour des performances visuelles optimales

Les lampes Xenon X-tremeVision plus sont équipées de la technologie Philips Xenon pour une performance exceptionnelle. Produisant un faisceau plus long et jusqu'à 20 % de visibilité en plus, les lampes X-tremeVision plus vous aident à repérer les obstacles plus tôt, vous permettant ainsi de réagir à temps. De plus, grâce à une meilleure visibilité périphérique, vous serez plus conscient des dangers situés aux bords de la route, tels que les piétons ou les carrefours à venir. Éclairant vivement chaque dos d'âne, tournant et danger sur la route, ce sont des lampes créées pour satisfaire les conducteurs les plus exigeants et répondre aux conditions de conduite les plus complexes.