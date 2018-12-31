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Arrêté
65BDL3010T/00
65"
1 920 x 1 080 (Full HD)
Un tout nouveau degré d'interactivité est maintenant possible grâce à la technologie tactile intégrée. Une plus grande flexibilité et des performances tactiles optimales associées à des possibilités de contrôle exceptionnelles vous offrent le meilleur en matière d'interaction. Les écrans tactiles multipoints sont dotés de la reconnaissance tactile automatique. Leur connecteur USB est compatible HID, permettant une utilisation immédiate.
Le verre anti-éblouissement avec faible parallaxe de cet écran tactile intégré permet une expérience tactile on ne peut plus immersive. Présentant très peu ou pas d'éblouissement et peu de reflets, les images sont ultra-nettes, avec des couleurs fidèles et une excellente clarté.
Notation globale