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Arrêté

Signage SolutionsÉcran tactile multipoint

65BDL3010T/00

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Rapprochez-vous encore plus de votre public. Rapide, précis et extrêmement robuste. Son excellente performance n'a d'égales que sa fiabilité et sa fonctionnalité.
Voir tous les avantages

avec cet écran tactile multipoint LED

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  • 65"

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Profitez d'une interactivité exceptionnelle avec le tactile multipoint

Profitez d'une interactivité exceptionnelle avec le tactile multipoint

Un tout nouveau degré d'interactivité est maintenant possible grâce à la technologie tactile intégrée. Une plus grande flexibilité et des performances tactiles optimales associées à des possibilités de contrôle exceptionnelles vous offrent le meilleur en matière d'interaction. Les écrans tactiles multipoints sont dotés de la reconnaissance tactile automatique. Leur connecteur USB est compatible HID, permettant une utilisation immédiate.

10 points de contact

Verre anti-éblouissement avec faible parallaxe

Le verre anti-éblouissement avec faible parallaxe de cet écran tactile intégré permet une expérience tactile on ne peut plus immersive. Présentant très peu ou pas d'éblouissement et peu de reflets, les images sont ultra-nettes, avec des couleurs fidèles et une excellente clarté.

Spécificités Techniques

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