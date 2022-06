Android : une expérience télévisuelle plus rapide, plus riche et plus agréable

Avec Android sur votre téléviseur pour hôtel, vous bénéficiez d'une interface plus rapide, plus riche et conviviale. Accédez à de nombreux services et applications dédiés au secteur hôtelier, et bien plus encore. Le menu facile à parcourir contient des liens directs vers vos applications favorites.