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Arrêté
49HFL5011T/12
49 po Mediasuite
propulsé par Android™
CMND & Create permet de fournir l’information que vous voulez, quand vous le voulez. Le module de gestion du contenu de CMND favorise la création et la distribution faciles de pages Web interactives portant la marque des hôtels. Adaptez votre téléviseur pour offrir à vos invités l’information la plus récente, notamment les derniers développements à votre hôtel, et ce, en temps réel.
CMND & Control permet de configurer et d’installer votre téléviseur à distance depuis un emplacement central, sans devoir visiter les pièces. Mettez à jour et gérez tous vos écrans assez facilement, le tout sans déranger vos invités.
Avec Android sur votre téléviseur commercial, vous profiterez d'une interface plus rapide, plus riche et conviviale. C'est votre base de lancement vers une mine de services commerciaux dédiés, d'applications et bien plus. Il y a un menu convivial incluant des liens directs vers vos applications préférées.
Récompenses
2.7
sur 6
9
Avis
JALOUL
24/10/2018
France
solution pour les hotels
je trouve la série 32HFL5011T_12 de Phillips une solution parfaite pour les hôtels IP TV.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 32HFL5011T Hospitality TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 32HFL5011T Hospitality TV
Rogelio Edgard
02/05/2022
España
Maravilloso invento que me ayudará mucho en mi vid
Me gusta tener este producto porque es muy bueno y moderno
Avantages
Magnífico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 43HFL5011T TV profesional
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 43HFL5011T TV profesional
andi88
05/12/2019
Deutschland
TV läßt sich sehr schlecht einstellen.
Menü ist nicht in deutsch verfügbar. Um ins Professional Settings zugelangen muss man den 6 Stelligen Code mehrmals hinternander eingeben - sehr nervig! Sendersortierung noch nicht gefunden. In der Bedienungsanleitung, die mir zuverfügung gestellt wurde, wird als erstes ein Softwareupdate empfohlen. Nie wieder ...
Avantages
keine
Contre
Nur
Cet avis concerne le produit 43HFL5011T Professional TV
Cet avis concerne le produit 43HFL5011T Professional TV
La disponibilité des fonctions dépend de la version choisie.
Philips ne garantit pas la disponibilité ou la continuité du bon fonctionnement des applications.
La mémoire libre courante peut être inférieure en raison des préconfigurations de l'appareil
La consommation électrique typique du téléviseur en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Éd. 2. La consommation réelle dépendra de l’utilisation du téléviseur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n’existe, conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.