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  • Expérience transformatrice
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Arrêté

Téléviseurs commerciaux

49HFL5011T/12

2.7
| (9) Avis

1 récompense

Expérience transformatrice
Offrez à vos clients l'expérience de visionnement qu'ils méritent. Ils profiteront d'un téléviseur plus rapide et plus réactif avec une mine d'applications commerciales particulières, pendant que vous profitez d'une installation et d'une gestion faciles à distance à votre aise.
Voir tous les avantages

propulsé par Android™

Expérience transformatrice

  • 49 po Mediasuite

  • propulsé par Android™

CMND & Create : Affichez l’information que vous voulez, quand vous le voulez

CMND & Create : Affichez l’information que vous voulez, quand vous le voulez

CMND & Create permet de fournir l’information que vous voulez, quand vous le voulez. Le module de gestion du contenu de CMND favorise la création et la distribution faciles de pages Web interactives portant la marque des hôtels. Adaptez votre téléviseur pour offrir à vos invités l’information la plus récente, notamment les derniers développements à votre hôtel, et ce, en temps réel.

CMND & Control : maintenance facile de votre téléviseur

CMND & Control : maintenance facile de votre téléviseur

CMND & Control permet de configurer et d’installer votre téléviseur à distance depuis un emplacement central, sans devoir visiter les pièces. Mettez à jour et gérez tous vos écrans assez facilement, le tout sans déranger vos invités.

Android : une expérience télévisuelle plus rapide, plus riche et plus agréable

Avec Android sur votre téléviseur commercial, vous profiterez d'une interface plus rapide, plus riche et conviviale. C'est votre base de lancement vers une mine de services commerciaux dédiés, d'applications et bien plus. Il y a un menu convivial incluant des liens directs vers vos applications préférées.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-7007387

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.7

sur 6

9

Avis

4

24/10/2018

France

France

solution pour les hotels

je trouve la série 32HFL5011T_12 de Phillips une solution parfaite pour les hôtels IP TV.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 32HFL5011T Hospitality TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 32HFL5011T Hospitality TV

02/05/2022

España

España

Maravilloso invento que me ayudará mucho en mi vid

Me gusta tener este producto porque es muy bueno y moderno

Avantages

Magnífico

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 43HFL5011T TV profesional

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 43HFL5011T TV profesional

05/12/2019

Deutschland

Deutschland

TV läßt sich sehr schlecht einstellen.

Menü ist nicht in deutsch verfügbar. Um ins Professional Settings zugelangen muss man den 6 Stelligen Code mehrmals hinternander eingeben - sehr nervig! Sendersortierung noch nicht gefunden. In der Bedienungsanleitung, die mir zuverfügung gestellt wurde, wird als erstes ein Softwareupdate empfohlen. Nie wieder ...

Avantages

keine

Contre

Nur

Cet avis concerne le produit 43HFL5011T Professional TV

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  1. La disponibilité des fonctions dépend de la version choisie.

  2. Philips ne garantit pas la disponibilité ou la continuité du bon fonctionnement des applications.

  3. La mémoire libre courante peut être inférieure en raison des préconfigurations de l'appareil

  4. La consommation électrique typique du téléviseur en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Éd. 2. La consommation réelle dépendra de l’utilisation du téléviseur.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n’existe, conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.