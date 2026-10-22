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BrillianceMoniteur LCD avec SmartImage

190S1CS/00

Écran ergonomique pour une meilleure productivité

Doté des fonctions SmartImage, SmartContrast, SmartControl et TrueVision, l'écran professionnel 190S1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.

Voir tous les avantages

Écran ergonomique pour une meilleure productivité

  • Écran large S-line 48 cm (19")

  • Format 16/10

Inclinaison et orientation pour un angle de visualisation idéal

Les mécanismes d'inclinaison et de pivotement intégrés au socle du moniteur vous permettent de le tourner et de l'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.

EPEAT Argent pour un impact réduit sur l'environnement

Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Argent respectent votre santé et l'environnement, sont très économes en énergie et garantissent de faibles émissions de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT aide le consommateur à évaluer, comparer et choisir des moniteurs en fonction de 51 critères environnementaux définis par la US EPA. La certification EPEAT Argent n'est valable que lorsque Philips enregistre le produit. Veuillez visitez le site www.epeat.net pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

La double entrée prend en charge les signaux analogiques VGA et numériques DVI

La double entrée prévoit des connecteurs permettant l'entrée de signaux analogiques VGA et de signaux numériques DVI.

Spécificités Techniques

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