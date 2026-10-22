EPEAT Argent pour un impact réduit sur l'environnement

Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Argent respectent votre santé et l'environnement, sont très économes en énergie et garantissent de faibles émissions de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT aide le consommateur à évaluer, comparer et choisir des moniteurs en fonction de 51 critères environnementaux définis par la US EPA. La certification EPEAT Argent n'est valable que lorsque Philips enregistre le produit. Veuillez visitez le site www.epeat.net pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.