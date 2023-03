Nos lampes les plus blanches pour des performances élégantes sur la route

Des éclairages de meilleure qualité et plus lumineux améliorent les performances sur la route. La géométrie optimisée du filament haute précision, le remplissage au gaz haute pression, le revêtement haute précision et le verre quartz anti-UV haute qualité permettent aux lampes pour éclairage avant Philips WhiteVision ultra moto d'établir un nouveau standard pour les lampes blanches homologuées sur voie publique. Conçues pour donner du style et améliorer la visibilité, ces éclairages avant offrent une expérience de conduite plus détendue et agréable.