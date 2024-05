Le faisceau projette la lumière jusqu'à 80 mètres plus loin(2)

Avec son faisceau ultra-hautes performances dépassant de 80 mètres la longueur minimale légale(2), la lampe Philips RacingVision GT200 vous permet de voir plus loin devant vous. Repérez les dangers éventuels plus tôt, réagissez plus vite et positionnez votre voiture avec plus d'exactitude sur la route. Votre expérience de conduite sera ainsi plus sûre et plus satisfaisante.