Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

Nous nous engageons à créer des produits et services Philips Automotive d'excellence pour le marché de rechange de pièces automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui respectent les cahiers des charges les plus exigeants, nos articles sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000).