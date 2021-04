Il est possible que le rasage de poils longs soit inconfortable et vous irrite la peau. Si vous ne vous êtes pas rasé depuis plusieurs jours et que vous avez une barbe fournie, taillez-la avant de commencer le rasage. Cette technique permet également de réduire le temps de rasage. Certains rasoirs Philips sont fournis avec un accessoire tondeuse que vous pouvez utiliser pour tailler votre barbe. Si vous n'en avez pas, utilisez votre tondeuse à barbe habituelle.

N'appuyez pas trop fort

Lors du rasage, il est important faire les choses en douceur, notamment si vous avez la peau sensible ou irritable. N'appuyez pas le rasoir trop fort sur votre peau. N'exercez qu'une pression légère pour redresser les poils de votre visage et faciliter leur coupe par les lames du rasoir.



Cela permet également de minimiser les frottements entre le rasoir et votre peau, pour une expérience plus confortable.