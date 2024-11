Versuni rappelle les centrales vapeur haute pression Philips portant les numéros de modèle et de code suivants : Modèle de produit : commençant par les caractères PSG8, GC96 et PSG90 Numéro de code : 2421 2422 2423 (Reportez-vous à la FAQ pour obtenir la liste complète et savoir comment trouver vos numéros de modèle et de code) Cette mesure a été prise en raison d'un défaut de fabrication identifié au niveau du soudure de la chaudière générant la vapeur dans le circuit de vapeur et pouvant entraîner des blessures telles que des brûlures ou des contusions. Nous avons pris la décision de rappeler ces produits car la sécurité de nos consommateurs est de la plus haute importance pour nous. Si vous possédez l'un de ces produits (portant les numéros spécifiquement mentionnés ci-dessus), réalisez votre enregistrement ici pour obtenir une réparation gratuite.