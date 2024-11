Versuni roept de Philips-strijkijzers met stoomgenerator met de volgende model- en codenummers terug: Productmodel: beginnend met PSG8, GC96 en PSG90 Codenummer: 2421 2422 2423 (Ga naar de veelgestelde vragen voor de volledige lijst en informatie over hoe u het model- en codenummer vindt) Deze actie wordt uitgevoerd vanwege een vastgesteld fabricageprobleem in het laswerk van de boiler die de stoom in het stoomsysteem genereert, wat kan leiden tot brandwonden of letsel vanwege vallen. We hebben besloten om deze producten terug te roepen, omdat de veiligheid van onze klanten voor ons van het grootste belang is. Als u een van deze producten hebt (met de hierboven vermelde specifieke nummers), meld u dan hier aan om het product gratis te repareren.