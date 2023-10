Dégustez 5 délicieux cafés en un seul geste!​

De l’espresso classique au café noir habituel, en passant par le cappuccino, le latte macchiato et même le café glacé, profitez d’une mousse de lait onctueuse, d’arômes d’exceptions et d’une température d’extraction parfaite. Et pour les amateurs de thé, la machine propose également de l'eau chaude. ​

A la simple pression d’un bouton, la carafe LatteGo prépare une mousse de lait légère et onctueuse pour tous vos cafés au lait. Composée de 2 pièces sans tube, elle se nettoie en seulement 10 secondes*!​