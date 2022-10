Jusqu'à 160 % de luminosité en plus*

Les lampes pour éclairage avant LED Philips Ultinon Pro5100 permettent de voir parfaitement sans éblouir les autres usagers de la route. Un éclairage avant plus efficace vous permet de repérer les dangers plus tôt, de mieux évaluer les distances et de positionner votre véhicule avec plus de précision sur la route.

*Par rapport aux normes minimum légales pour des lampes halogènes