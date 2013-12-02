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Niet meer leverbaar
Revitaliserende massage
Intelligente opzetkop
Als u de opzetkop voor revitaliserende massage gebruikt in combinatie met het aangepaste DualMotion-programma, zorgt u voor een betere bloedsomloop, waardoor u een stralende huid met een gezonde gloed krijgt. Ervaar een aangenaam, revitaliserend gevoel op uw huid.
Het opzetstuk voor revitaliserende massage zorgt voor een intensieve massage die de diepere lagen van de huid bereikt. Het ontspant de kleine gezichtsspieren en geeft u een ontspannen, comfortabel gevoel.
Het aangepaste DualMotion-programma biedt een revitaliserende en ontspannende ervaring. Het is ontwikkeld in samenwerking met experts op het gebied van Japanse massage en is ontworpen om twee beroemde massagetechnieken na te bootsen, namelijk petrissage en tapotement. Het programma doet wat uw handen niet kunnen. Dankzij het elegante en functionele ontwerp van het hoofd met de vijf kleine balletjes voelt het alsof er 750 vingertoppen per minuut op uw huid tikken om uw huid te masseren. Het revitaliserende massageprogramma duurt 3 minuten en u kunt meerdere keren per week genieten van een gezichtsmassage.
4.6
van 5
94
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Joyke
02/12/2013
België
er gaat niets boven dit ontsminkingsysteem. Handig, snel en grondig. Ik kan het enkel maar aanbevelen en de prijs ligt goed.
Een aanrader. Price/quality level is excellent. Excellent return on investment. In a minimum of time cleaning is accomplished.
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Wordsofflowers
17/12/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect
Perfect voor de gevoelige huid. Ik kies altijd dit borsteltje omdat t zo goed bevalt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid
Ikke22
07/01/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.
Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel