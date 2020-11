Het voelt alsof uw huid zacht wordt gemasseerd door 750 vingertoppen per minuut

Het aangepaste DualMotion-programma biedt een revitaliserende en ontspannende ervaring. Het is ontwikkeld in samenwerking met experts op het gebied van Japanse massage en is ontworpen om twee beroemde massagetechnieken na te bootsen, namelijk petrissage en tapotement. Het programma doet wat uw handen niet kunnen. Dankzij het elegante en functionele ontwerp van het hoofd met de vijf kleine balletjes voelt het alsof er 750 vingertoppen per minuut op uw huid tikken om uw huid te masseren. Het revitaliserende massageprogramma duurt 3 minuten en u kunt meerdere keren per week genieten van een gezichtsmassage.