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Arrêté
Massage revitalisant
Tête intelligente
En utilisant la tête spéciale massage revitalisant et son programme personnalisé DualMotion, vous augmentez la circulation sanguine, pour une peau rayonnante et éclatante de santé. Une sensation revitalisante agréable sur votre peau.
La tête spéciale massage revitalisant produit un massage profond qui agit sur les couches profondes de la peau. Elle détend ainsi les petits muscles du visage, pour une expérience relaxante et agréable.
Le programme personnalisé DualMotion offre une expérience revitalisante et relaxante. Développé en collaboration avec des experts en massage japonais, il reproduit deux célèbres techniques de massage : le pétrissage et le tapotement. Il est capable de faire ce que vos mains ne peuvent pas faire. Grâce au design élégant et fonctionnel de la tête avec ses cinq petites billes, il donne l'impression que 750 doigts vous tapotent la peau toutes les minutes. Le programme de massage revitalisant dure 3 minutes. Profitez d'un agréable massage du visage plusieurs fois par semaine.
4.6
sur 6
94
Avis
97%
recommandent ce produit
Nanabou137
06/11/2017
France
Parfaite
J'ai la peau très fragile et j'avais peur que cette brosse soit encore trop abrasive, en fait non, elle est douce et n'abîme pas la peau. Elle fait des merveilles, ma peau est plus lumineuse et douce. A choisir les yeux fermés. Merci Philips
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible
Christie
19/07/2017
France
Acheteur vérifié
Super produit
On ne s'est jamais vraiment lavé le visage tant que l'on a pas essayé VisaPure. J'ai une peau compliquée en termes d'imperfections, de pores dilatée... Et se produit me convient très bien. Seul bémol, on vous offre une brosse supplémentaire mais on ne la choisit pas. De ce fait, celle qu'on m'a envoyée n'étant pas adaptée à mon type de peau, elle est inutilisable pour moi.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés
CELLAS
06/03/2017
France
RESPECT DE LA PEAU ET PERFORMANCE
J'ai eu le plaisir de recevoir ce produit en cadeau à Noël et après 2 mois d'utilisation j'ai assez de recul pour déposer mon avis. La brosse est très agréable à utiliser et respecte absolument la peau. La brosse nettoyante est très efficace pour un nettoyage en profondeur aussi bien pour le démaquillage. Je la combine avec l'embout rotatif pour les massages du visage qui est extrêmement agréable et qui détend absolument. L'appareil a une très bonne autonomie et se charge rapidement. Je recommande vivement ce produit et je remercie Philips de m'avoir envoyé une brosse complémentaire à la suite de cet achat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible