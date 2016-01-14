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Niet meer leverbaar
RQ12/70
Niet meer leverbaar
Vervangen door SH70
De vervangende RQ12-scheerunit is compatibel met SensoTouch 3D-scheerapparaten (RQ12xx) en arcitec-scheerapparaten (RQ10xx).
Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, voor een baard van 1-3 dagen. Zelfs voor platliggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.
Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.
2.8
van 5
336
Reviews & awards
rovallons
14/01/2016
België
Geverifieerde koper
Veel beter dan de vorige RQ10 en is prima
Dit product is supper ten aanzien van de vorig RQ10. Wel in het begin een paar problemen , hoe moet ik de koppen reinigen en ze terug plaatsen. Maar heb het onder tusen wel gevonden en het is prima. Vragen om een iets betere uitleg voor de nieuw gebruikers. Ik had een vroeger apparaat met de koppen RQ10. De winkels in de omgeving van Korbeek-lo 3360 wilden liever een nieuw toestel verkopen met de mededeling dat die koppen niet meer bestonden en niet meer leverbaar waren oa Krefel en Vandeborre. Uiteindelijk toch geholpen door Demesmacre in Bierbeek Lovenjoel. Waarvoor dank aan deze
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SensoTouch 3D RQ12 Shaving unit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SensoTouch 3D RQ12 Shaving unit
jacobus
02/11/2015
België
Geverifieerde koper
Als mijn straffe baard een dagje langer sta geen probleem de
Prima voor een straffe baard, voor zachte of dons in ondernek iets minder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ12/60 Shaving unit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ12/60 Shaving unit
Niels76
04/07/2019
Nederland
Goed geluisterd naar je klanten!
Het was weer eens tijd voor nieuwe scheerhoofden, dus snel naar de winkel voor nieuwe. Ik las verschillende reviews, en was benieuwd of Philips nu daadwerkelijk afgestapt was van de gevoelige oranje plastic ringetjes. En ja hoor! Ze zijn weg! Nu zit er tussen het kunststof een metalen ring en de hoofden zitten bij de /70 versie weer goed op hun plek met metalen ringen en zijn weer zonder dat oranje hulpstuk los te halen. Hij scheert weer als nieuw! Ook zit er weer een plastic beschermkapje bij.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit