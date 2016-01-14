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  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw

Niet meer leverbaar

Scheerunit

RQ12/70

2.8
| (336) Reviews & awards
Een scheerapparaat als nieuw
Binnen twee jaar scheren de scheerhoofden negen miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden voor een optimaal resultaat.
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Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Een scheerapparaat als nieuw

  • Niet meer leverbaar

  • Vervangen door SH70

Vervangend scheerhoofd voor SensoTouch 3D-scheerapparaten

Vervangend scheerhoofd voor SensoTouch 3D-scheerapparaten

De vervangende RQ12-scheerunit is compatibel met SensoTouch 3D-scheerapparaten (RQ12xx) en arcitec-scheerapparaten (RQ10xx).

Ons beste scheersysteem voor baarden van 1-3 dagen

Ons beste scheersysteem voor baarden van 1-3 dagen

Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, voor een baard van 1-3 dagen. Zelfs voor platliggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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2.8

van 5

336

Reviews & awards

14/01/2016

België

België

Geverifieerde koper

Veel beter dan de vorige RQ10 en is prima

Dit product is supper ten aanzien van de vorig RQ10. Wel in het begin een paar problemen , hoe moet ik de koppen reinigen en ze terug plaatsen. Maar heb het onder tusen wel gevonden en het is prima. Vragen om een iets betere uitleg voor de nieuw gebruikers. Ik had een vroeger apparaat met de koppen RQ10. De winkels in de omgeving van Korbeek-lo 3360 wilden liever een nieuw toestel verkopen met de mededeling dat die koppen niet meer bestonden en niet meer leverbaar waren oa Krefel en Vandeborre. Uiteindelijk toch geholpen door Demesmacre in Bierbeek Lovenjoel. Waarvoor dank aan deze

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Deze review is gemaakt voor SensoTouch 3D RQ12 Shaving unit

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Deze review is gemaakt voor SensoTouch 3D RQ12 Shaving unit

02/11/2015

België

België

Geverifieerde koper

Als mijn straffe baard een dagje langer sta geen probleem de

Prima voor een straffe baard, voor zachte of dons in ondernek iets minder

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Deze review is gemaakt voor RQ12/60 Shaving unit

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Deze review is gemaakt voor RQ12/60 Shaving unit

04/07/2019

Nederland

Nederland

Goed geluisterd naar je klanten!

Het was weer eens tijd voor nieuwe scheerhoofden, dus snel naar de winkel voor nieuwe. Ik las verschillende reviews, en was benieuwd of Philips nu daadwerkelijk afgestapt was van de gevoelige oranje plastic ringetjes. En ja hoor! Ze zijn weg! Nu zit er tussen het kunststof een metalen ring en de hoofden zitten bij de /70 versie weer goed op hun plek met metalen ringen en zijn weer zonder dat oranje hulpstuk los te halen. Hij scheert weer als nieuw! Ook zit er weer een plastic beschermkapje bij.

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Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

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Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

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