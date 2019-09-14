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Arrêté
RQ12/70
Produit arrêté
Remplacer par la référence SH70
L'unité de rasage RQ12 est compatible avec les rasoirs SensoTouch 3D (RQ12xx) et arcitec (RQ10xx).
Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale des barbes de 1 à 3 jours, même s'ils sont couchés et de différentes longueurs. Elles coupent 30 % plus près* en moins de passages, pour une peau préservée.
Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.
2.8
sur 6
336
Avis
Vjt71
14/09/2019
France
Excellent
Très bonne lames avec un rasage de très prés rapidement. Beaucoup mieux que les produits de substitution (moins chères mais de performance très très inférieure), certes les lames s'usent un peu vite mais valent largement le confort ressenti. De plus les lames sont douces au contact avec la peau. La promo les rend a un prix attractif
Cet avis concerne le produit RQ12/70 Unité de rasage
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froge83
24/05/2018
France
Unité de rasage RQ12/70 compatible avec mon Arcitec RQ1052
Unité de rasage RQ12/70 Lames V-Track Precision PRO, têtes ContourDetect 8 directions compatible avec Arcitec (RQ1052) au top !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ12/70 Unité de rasage
Oui, je recommande ce produit
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CARPEDIEMEGO
24/05/2018
France
Acheteur vérifié
Unité de rasage RQ12/70 compatible avec mon Arcitec RQ1052
Unité de rasage RQ12/70 Lames V-Track Precision PRO, têtes ContourDetect 8 directions compatible avec Arcitec (RQ1052) au top !
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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