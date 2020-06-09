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Pour une expérience de rasage exceptionnelle
Notre meilleur rasoir à ce jour, le rasoir Philips SensoTouch 3D RQ1250, offre une expérience de rasage exceptionnelle. Le système GyroFlex 3D suit tous les contours de votre visage et vient à bout de tous les poils en quelques passages seulement avec ses têtes UltraTrack.
UltraTrack et GyroFlex 3D
50 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision
Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.
Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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4.3
sur 6
1002
Avis
89%
recommandent ce produit
Vincnet
09/06/2020
België
Rasoir efficace
tres bonne prise en main, facile d'utilisation facile a nettoyer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rasoir électrique 100 % étanche
Date d'utilisation 2018-06-09
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rasoir électrique 100 % étanche
Date d'utilisation 2018-06-09
pimpon
10/12/2013
België
ce produit possède de grandes qualités
9/10 - bonne batterie - excellent rasoir - belle présentation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Rasoir électrique 100 % étanche
cedrichallet
03/12/2013
België
Pour le moment, rien comme défaut pour ce produit.
Après 6 semaines d'utilisation, les performances sont excellentes, même avec une barbe de 4 jours, il vous rase comme si vous vous étiez rasé hier, donc excellentes performances. Hyper simple d'utilisation, chargeur, mise en route du rasoir, se raser et le mettre sur le jet clean, rien de plus simple. Le jet clean vous le nettoie sans vous en occuper. Les 3 têtes avec mouvements de rotations des têtes qui épousent le visage en plus du système soutenant les têtes de rasages qui épouse aussi votre visage. Désign très innovateur et les lames ne coupent pas le peau et ne sont pas irritables, moi qui suis fragile de la peau.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.