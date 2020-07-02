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Arrêté
RQ1050/18
L'unité de rasage est dotée de trois têtes flexibles indépendantes pivotant dans toutes les directions. Cette combinaison unique garantit un contact optimal avec les courbes du visage, permettant de raser même les poils les plus inaccessibles du cou.
Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Récompenses
4.1
sur 6
55
Avis
Jl64
02/07/2020
France
Acheteur vérifié
Efficace et fiable
Utilisé depuis longtemps maniable pratique efficace que des qualités
Contre
Impossible de trouver une tête de remplacement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit arcitec RQ1050 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
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plipli52
15/07/2012
France
ce produit est pratique
il rase bien pas de feu nettoyage automatique très bon service après vente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit arcitec RQ1050/18 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
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almore
17/04/2012
France
Excellent produit
Rasoir très efficace, facile d'entretien. Changement de la tête chaque année. La durée de vie de la batterie est surprenante.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit arcitec RQ1050 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
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Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.