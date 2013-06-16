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Niet meer leverbaar
RQ1050/18
Drie onafhankelijk beweegbare scheerhoofden in een zeer flexibele scheerunit. Deze unieke combinatie volgt de contouren van uw gezicht en zorgt voor een optimaal contact met de huid. Op deze manier bereikt u zelfs de lastigste haartjes in de hals.
De drie scheerringen van de Triple-Track-scheerhoofden bieden een 50% groter scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden met één ring.
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
Prijzen
4.1
van 5
55
Reviews & awards
edvdbeek
16/06/2013
Nederland
Al jaren in gebruik, blijft het goed doen !
Mijn hele leven al een Philips scheerapparaat gekocht en ook deze bevalt mij weer prima. Om deze reden kijk ik ook nooit uit naar een ander merk.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1050/18 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1050/18 Elektrisch scheerapparaat
Oelie
16/06/2013
Nederland
Al jaren in gebruik, blijft het goed doen !
Mijn hele leven al een Philips scheerapparaat gekocht en ook deze bevalt mij weer prima. Om deze reden kijk ik ook nooit uit naar een ander merk.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1050/18 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1050/18 Elektrisch scheerapparaat
Dave86
16/06/2013
Nederland
Erg fijn scheerapparaat
De Arcitec is een erg fijn scheerapparaat, ligt fijn in de hand, en heeft een zeer goed scheerresultaat. De accu gaat zelfs na 4 jaar nog net zolang mee als in het begin.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1050 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1050 Electric shaver
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.