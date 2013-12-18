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Arrêté
UltraTrack et GyroFlex 3D
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision
Système Jet Clean
Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.
Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
4.3
sur 6
419
Avis
87%
recommandent ce produit
Jpac
18/12/2013
België
Impeccable
Je me rase avec de la mousse à raser , douceur et fraîcheur . La qualité du rasage est parfaite. C'est un plaisir au quotidien de se raser avec cet appareil.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rasoir électrique 100 % étanche
Suricat
02/12/2013
België
Très bon rasoir
Très bon rasoir qui évite l'irritation lors du rasage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rasoir électrique 100 % étanche
VanGG
22/10/2013
België
Précision du rasage
Expérience avec les rasoirs Philipe de plus de 35 ans et c’ est celui-ci qui me donne le meilleur résultat et en plus le système de nettoyage est génial
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rasoir électrique 100 % étanche