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Niet meer leverbaar
UltraTrack en GyroFlex 3D
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Precisietrimmer
Jet Clean-systeem
De GyroFlex 3D-scheerhoofden van het scheerapparaat volgen moeiteloos alle contouren van uw gezicht, waardoor druk en huidirritatie worden beperkt.
Superglad scheren met minimale huidirritatie. Het scheerhoofd heeft drie speciale scheerpaden: groeven voor normale haren, kanalen voor lange of plat liggende haren en gaatjes voor de kortste stoppels op uw gezicht.
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
4.3
van 5
419
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Steven70
03/01/2019
België
super toestel jammer dat ze de scheerkoppen gewijzigd hebben
Super toestel echter de vervang scheerkoppen zijn minder gebruiksvriendelijke dan de nieuwe + veel te duur. Het is bijna goedkoper een nieuw toestel te kopen ...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bthijs
25/12/2013
België
Geverifieerde koper
De beste
Ik heb vroeger altijd een Philips gehad, maar ben dan overgeschakeld naar een ander merk. Vandaag heb ik besloten om terug een Philips te nemen. Ik had dit al veel eerder moeten doen. Deze machine is gewoon perfect. Ik heb na al die jaren weer terug een zachte huid na het scheren. Lichte of zware baard groei, het maakt niet uit. Na 10 minuten is alles weg en voelt mijn huid weer zacht aan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
grumpyewout
05/12/2013
België
ZEER GOED PRODUKT
Het scheerapparaat is van uitstekende kwaliteit. Het reinigingsprodukt vind ik vrij duur. Voor op reis vind ik het oplaadstation niet zo handig om mee te nemen in de koffer ( lijkt mij nogal fragile).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren