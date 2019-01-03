De Philishave Sensotouch 3D 1280cc is niet alleen een prachtig design maar qua scheerprestaties perfect. Het is aangenaam scheren op vlak van droog scheren als nat scheren met scheergel of -schuim. Ook wanneer de baardharen iets langer zijn, voel je geen irriterend gevoel tijdens als na het scheren. Het Jet-clean systeem doet dan ook wat er van hem wordt verlangt. Het zorgt er voor dat het scheerapparaat zo goed als nieuw is voor het volgend scheerbeurt. Ondanks de hoge prijs, is het zeker en vast de moeite om dit product aan te schaffen. Ik kan het iedereen aanraden. Wil men een toestel om U tegen te zeggen en het voornaamste een perfect en aangenaam scheerresultaat, dan is de Philishave Sensotouch 3D 1280cc het scheerapparaat dat je in huis moet hebben.