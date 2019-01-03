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  • SensoTouch 3D - De ultieme scheerervaring
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  • SensoTouch 3D - De ultieme scheerervaring
  • SensoTouch 3D - De ultieme scheerervaring
  • SensoTouch 3D - De ultieme scheerervaring
  • SensoTouch 3D - De ultieme scheerervaring
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  • SensoTouch 3D - De ultieme scheerervaring
  • SensoTouch 3D - De ultieme scheerervaring
  • SensoTouch 3D - De ultieme scheerervaring

Niet meer leverbaar

SensoTouch 3Delektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

RQ1280/17

4.3
| (419) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
SensoTouch 3D - De ultieme scheerervaring
Het SensoTouch 3D RQ1280-scheerapparaat is ons meest geavanceerde scheerapparaat ooit en biedt de ultieme scheerervaring. Het GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht en de UltraTrack-hoofden scheren alle haren in slechts enkele bewegingen af.
Bekijk alle voordelen

met GyroFlex 3D-systeem

SensoTouch 3D - De ultieme scheerervaring

  • UltraTrack-scheerhoofden

  • Geïntegreerde trimmer

  • 60 min.

Het Philips GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht

Het Philips GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht

De GyroFlex 3D-scheerhoofden volgen moeiteloos alle contouren van uw gezicht, waardoor druk en huidirritatie worden beperkt.

UltraTrack-hoofden pakken elke haar in slechts enkele bewegingen

UltraTrack-hoofden pakken elke haar in slechts enkele bewegingen

Een superglad scheerresultaat met minimale huidirritatie. Het scheerhoofd heeft drie speciale scheerpaden: groeven voor normale haren, kanalen voor lange of plat liggende haren en gaatjes voor de kortste stoppels op uw gezicht.

SensoTouch-scheerapparaten met Super Lift&Cut-beweging

SensoTouch-scheerapparaten met Super Lift&Cut-beweging

Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

419

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

03/01/2019

België

België

super toestel jammer dat ze de scheerkoppen gewijzigd hebben

Super toestel echter de vervang scheerkoppen zijn minder gebruiksvriendelijke dan de nieuwe + veel te duur. Het is bijna goedkoper een nieuw toestel te kopen ...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

25/12/2013

België

België

Geverifieerde koper

De beste

Ik heb vroeger altijd een Philips gehad, maar ben dan overgeschakeld naar een ander merk. Vandaag heb ik besloten om terug een Philips te nemen. Ik had dit al veel eerder moeten doen. Deze machine is gewoon perfect. Ik heb na al die jaren weer terug een zachte huid na het scheren. Lichte of zware baard groei, het maakt niet uit. Na 10 minuten is alles weg en voelt mijn huid weer zacht aan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

05/12/2013

België

België

ZEER GOED PRODUKT

Het scheerapparaat is van uitstekende kwaliteit. Het reinigingsprodukt vind ik vrij duur. Voor op reis vind ik het oplaadstation niet zo handig om mee te nemen in de koffer ( lijkt mij nogal fragile).

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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