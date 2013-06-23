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  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
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  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten

Niet meer leverbaar

arcitecElektrisch scheerapparaat

RQ1085/22

3.7
| (7) Reviews & awards

1 Prijs

Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
Voor mannen die alleen het beste van het beste willen, combineert het Philips arcitec RQ1085 elektrische scheerapparaat een 360° beweegbare scheerunit met de Triple Track-scheerhoofden voor ultraglad scheren, zelfs in de hals.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Perfect glad, zelfs in de hals

Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten

  • Met Jet Clean-systeem

360° beweegbare scheerunit volgt alle contouren van uw gezicht

360° beweegbare scheerunit volgt alle contouren van uw gezicht

Drie onafhankelijk beweegbare scheerhoofden in een zeer flexibele scheerunit. Deze unieke combinatie volgt de contouren van uw gezicht en zorgt voor een optimaal contact met de huid. Op deze manier bereikt u zelfs de lastigste haartjes in de hals.

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

De drie scheerringen van de Triple-Track-scheerhoofden bieden een 50% groter scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden met één ring.

Super Lift & Cut-technologie

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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3.7

van 5

7

Reviews & awards

2

23/06/2013

Nederland

Nederland

Klantvriendelijk in gebruik

Mooi design,uitstekend beeld.Beter dan in het verleden is de TV makkelijk te bedienen.Wij zijn er zeer tevreden over.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

France

France

5/5, je suis satisfait à 100%

je le trouve silencieux par rapport à mes anciens rasoirs bonne prise en main facilité et simplicité pour le nettoyage esthétique les têtes permettent un rasage précis

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

07/01/2011

France

France

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 