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Ultieme scheerervaring
Het SensoTouch 3D RQ1250CC elektrische scheerapparaat is ons meest geavanceerde scheerapparaat ooit en biedt u de ultieme scheerervaring. Het GyroFlex 3D-systeem volgt de contouren van uw gezicht en de UltraTrack-hoofden scheren alle haren af.
UltraTrack en GyroFlex 3D
50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Precisietrimmer
Jet Clean-systeem
De GyroFlex 3D-scheerhoofden van het scheerapparaat volgen moeiteloos alle contouren van uw gezicht, waardoor druk en huidirritatie worden beperkt.
Superglad scheren met minimale huidirritatie. Het scheerhoofd heeft drie speciale scheerpaden: groeven voor normale haren, kanalen voor lange of plat liggende haren en gaatjes voor de kortste stoppels op uw gezicht.
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
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4.3
van 5
1002
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
fantie
03/02/2014
België
Doet het snel en glad
Met deze scheermachine verlies ik weinig tijd om mij mooi glad te krijgen. Op moeilijk bereikbare plaatsen moet je 1x meer over passeren maar toch gaat het vlot. Batterij gaat vlot een week mee en is zeer snel bijgeladen. Heb de machine reeds meer dan 1 jaar en werk nog steeds alle stoppels vlotjes weg. In die tijd heeft de machine nog niks van haar kwaliteiten ingeboet. Niet twijfelen een echte aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
capma
19/12/2013
België
Geverifieerde koper
zeer goed
het beantwoordaan alle verwachtingen. is zeer gemakkelijk . scheert zo glad als een mes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
DJODG
06/12/2013
België
Steeds een perfecte scheerbeurt!
Het is een super apparaat; de batterij gaat heel lang mee. Ben echt tevreden van deze aankoop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.