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Niet meer leverbaar
Met Jet Clean-systeem
Met LED-display
Drie onafhankelijk beweegbare scheerhoofden in een zeer flexibele scheerunit. Deze unieke combinatie volgt de contouren van uw gezicht en zorgt voor een optimaal contact met de huid. Op deze manier bereikt u zelfs de lastigste haartjes in de hals.
De drie scheerringen van de Triple-Track-scheerhoofden bieden een 50% groter scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden met één ring.
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
Prijzen
4.0
van 5
66
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
George62W
25/07/2013
Nederland
combinatie van super glad scheren met schoonmaakfuntie maakt dit een topapparaat
combinatie van super glad scheren met schoonmaakfuntie maakt dit een topapparaat. Alleen de prijs van de schoonmaak vloeistof mag wel wat lager!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1095/21 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1095/21 Elektrisch scheerapparaat
Daniel71
23/06/2013
Nederland
Dit scheerapparaat werkt prima
Dit scheerapparaat werkt prima Is altijd glad Makkelijk schoon te maken Snel opgeladen lange batterijduur.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1095/22 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1095/22 Elektrisch scheerapparaat
Adgassy
23/06/2013
Nederland
Doet wat er word gezegd
Werkt goed en als je te lang wacht met scheren dan gebruik je de tondeuse van het scheer apparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1095/21 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1095/21 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.