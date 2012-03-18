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Niet meer leverbaar
Met scheertijdindicator
Drie onafhankelijk beweegbare scheerhoofden in een zeer flexibele scheerunit. Deze unieke combinatie volgt de contouren van uw gezicht en zorgt voor een optimaal contact met de huid. Op deze manier bereikt u zelfs de lastigste haartjes in de hals.
De drie scheerringen van de Triple-Track-scheerhoofden bieden een 50% groter scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden met één ring.
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
Prijzen
3.8
van 5
10
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
sammy1937
18/03/2012
Nederland
geweldig apparaat
scheert zeer soepel en glad,ligt lekker in de hand en is makkelijk in onderhoud. korte oplaat tijd en gaat lang mee.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Rene1956
14/10/2011
Nederland
De scheerapparaat is een mooi product omdat het met de vorming van de kaak meegaat
Dit is mijn 4e scheerapparaat van Philips. en elke keer verbetert het comfort. Wat ik wel heb gemerkt is dat de oplaadtijd is gehalveerd. voorheen kon ik 120 minuten doen met de accu en nu nog 60 minuten. Ik zou geen ander apparaat wensen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
ErkkiBoy
23/03/2018
Suomi
Upea & hienosti muotoiltu
Hyvä kone, jossa plussaa mm: digitaalinen näyttö hyvä akun kesto integroitu trimmeri kestävyys (kohta 8 v käytössä)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1090 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1090 Electric shaver
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.