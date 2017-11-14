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Niet meer leverbaar
UltraTrack-scheerhoofden
Geïntegreerde trimmer
60 min.
De GyroFlex 3D-scheerhoofden volgen moeiteloos alle contouren van uw gezicht, waardoor druk en huidirritatie worden beperkt.
Een superglad scheerresultaat met minimale huidirritatie. Het scheerhoofd heeft drie speciale scheerpaden: groeven voor normale haren, kanalen voor lange of plat liggende haren en gaatjes voor de kortste stoppels op uw gezicht.
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Prijzen
4.4
van 5
237
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
jo63
14/11/2017
België
doet wat het moet!
gewoon goed, doet zijn werk zoals het hoort! ik ben tevreden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
mariepierre32
02/12/2013
België
zer tevreden over het resultaat
de volgende zal van het zelfde zijn wat een verschil met mijn vorig apparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
klasse
02/12/2013
België
Een goed product.
Het apparaat werkt zeer goed maar de opvang van de haartjes is wat weinig te veel keren zuiver maken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren