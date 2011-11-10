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  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten

Niet meer leverbaar

arcitecElektrisch scheerapparaat

RQ1060/20

3.9
| (17) Reviews & awards

1 Prijs

Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
Voor mannen die alleen het beste van het beste willen, combineert het Philips arcitec RQ1060 elektrische scheerapparaat een 360° beweegbare scheerunit met de Triple Track-scheerhoofden voor ultraglad scheren, zelfs in de hals.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Perfect glad, zelfs in de hals

Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten

  • Met spiegeldisplay

360° beweegbare scheerunit volgt alle contouren van uw gezicht

360° beweegbare scheerunit volgt alle contouren van uw gezicht

Drie onafhankelijk beweegbare scheerhoofden in een zeer flexibele scheerunit. Deze unieke combinatie volgt de contouren van uw gezicht en zorgt voor een optimaal contact met de huid. Op deze manier bereikt u zelfs de lastigste haartjes in de hals.

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

De drie scheerringen van de Triple-Track-scheerhoofden bieden een 50% groter scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden met één ring.

Super Lift & Cut-technologie

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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3.9

van 5

17

Reviews & awards

2

10/11/2011

Nederland

Nederland

Zeer goed tevreden over. Prima product

Beste scheerapparaat dat ik ooit gehad heb Scheert supe glad makelijk te reinigen Goede haartrimmer In de reiscassette makkelijk mee te nemen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1060/20 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1060/20 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

Prima scheerapparaat

Het is een geweldig scheerapparaat. Scheert g;ad en zonder enige moeite.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1060/20 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1060/20 Elektrisch scheerapparaat

17/12/2021

Deutschland

Deutschland

Handlich, zuverlässig und gründlich

Mein bis dato Lieblingsrasierer. Leider bekomme ich keinen Scheerkopf mehr.

Voordelen

Hochwertig verarbeitet und sehr gründlich bei der Rasur

Nadelen

Sehr schnelle Produktwechsel, daher Ersatzteile nicht sehr lange vorrätig. Billigkopien aus Fernost überschwemmen den Markt, so das Originalersatzteile im Internet nur sehr schwer zu finden sind.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 