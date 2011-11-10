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Niet meer leverbaar
RQ1060/20
Met spiegeldisplay
Drie onafhankelijk beweegbare scheerhoofden in een zeer flexibele scheerunit. Deze unieke combinatie volgt de contouren van uw gezicht en zorgt voor een optimaal contact met de huid. Op deze manier bereikt u zelfs de lastigste haartjes in de hals.
De drie scheerringen van de Triple-Track-scheerhoofden bieden een 50% groter scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden met één ring.
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
Prijzen
3.9
van 5
17
Reviews & awards
konijntje1
10/11/2011
Nederland
Zeer goed tevreden over. Prima product
Beste scheerapparaat dat ik ooit gehad heb Scheert supe glad makelijk te reinigen Goede haartrimmer In de reiscassette makkelijk mee te nemen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1060/20 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1060/20 Elektrisch scheerapparaat
elmo
09/10/2011
Nederland
Prima scheerapparaat
Het is een geweldig scheerapparaat. Scheert g;ad en zonder enige moeite.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1060/20 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1060/20 Elektrisch scheerapparaat
Grandpa-BHV
17/12/2021
Deutschland
Handlich, zuverlässig und gründlich
Mein bis dato Lieblingsrasierer. Leider bekomme ich keinen Scheerkopf mehr.
Voordelen
Hochwertig verarbeitet und sehr gründlich bei der Rasur
Nadelen
Sehr schnelle Produktwechsel, daher Ersatzteile nicht sehr lange vorrätig. Billigkopien aus Fernost überschwemmen den Markt, so das Originalersatzteile im Internet nur sehr schwer zu finden sind.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.