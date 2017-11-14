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Ultieme scheerervaring
Het Philips SensoTouch 3D RQ1260-scheerapparaat is ons meest geavanceerde scheerapparaat ooit en biedt de ultieme scheerervaring. Het GyroFlex 3D-systeem volgt alle contouren van uw gezicht en de UltraTrack-hoofden scheren alle haren in slechts enkele bewegingen af.
UltraTrack en GyroFlex 3D
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Precisietrimmer
Jet Clean-systeem
De GyroFlex 3D-scheerhoofden van het scheerapparaat volgen moeiteloos alle contouren van uw gezicht, waardoor druk en huidirritatie worden beperkt.
Superglad scheren met minimale huidirritatie. Het scheerhoofd heeft drie speciale scheerpaden: groeven voor normale haren, kanalen voor lange of plat liggende haren en gaatjes voor de kortste stoppels op uw gezicht.
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
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4.4
van 5
237
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
jo63
14/11/2017
België
doet wat het moet!
gewoon goed, doet zijn werk zoals het hoort! ik ben tevreden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet & dry electric shaver
mariepierre32
02/12/2013
België
zer tevreden over het resultaat
de volgende zal van het zelfde zijn wat een verschil met mijn vorig apparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
klasse
02/12/2013
België
Een goed product.
Het apparaat werkt zeer goed maar de opvang van de haartjes is wat weinig te veel keren zuiver maken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.