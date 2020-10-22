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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HX9342/02
HX9340
Niet meer leverbaar
Snelstartgids
Eco-paspoort - English (US)
Wat zijn de spanningsvereisten van mijn Sonicare?
Welke Philips Sonicare-tandenborstel voldoet het best aan mijn wensen?
Kan ik mijn Sonicare AirFloss-oplader gebruiken om mijn tandenborstel op te laden?
Hoe werkt de poetsbegeleiding in de Sonicare-app?
In welke landen is de Sonicare-app beschikbaar?
Hoe wijzig ik de intensiteitsinstellingen van mijn Sonicare-tandenborstel?
Hoe lang gaat de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel mee?
Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel opladen?
Waar kan ik accessoires voor mijn Sonicare-tandenborstel kopen?
Kan ik de Philips Sonicare-tandenborstel onder de douche gebruiken?
Kan ik mijn Sonicare-oplader met andere tandenborstels gebruiken?
Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel registreren?
Wat zijn de poetsstanden van mijn Sonicare-tandenborstel?
Waarom zit er een opening tussen mijn opzetborstel en het handvat?
De druksensorinstellingen van de Philips Sonicare-tandenborstel kalibreren
Hoe verbind ik mijn tandenborstel met de Sonicare-app?
Hoe gebruik ik mijn Sonicare-tandenborstel met een beugel?
Hoe moet ik mijn Philips Sonicare-tandenborstel reinigen?
Mijn opzetborstel is moeilijk te bevestigen of te verwijderen.
Ik kan mijn tandenborstel niet verbinden met de Sonicare-app
Mijn opzetborstel valt van mijn Sonicare-tandenborstel
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt niet
Mijn Sonicare-tandenborstel laadt niet op
Mijn Sonicare-tandenborstel schakelt automatisch uit
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt minder krachtig
Mijn Sonicare-tandenborstel maakt een hard geluid
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