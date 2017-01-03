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Niet meer leverbaar
HX9342/02
HX9340
Wittere en gezondere tanden voor altijd
De bijzonder elegante Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Sonicare.
5 poetsstanden
2 opzetborstels
Verwijdert tot wel 7x meer tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen dan een gewone tandenborstel.
Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging tussen de tanden en langs het tandvlees, voor gezonder tandvlees in slechts twee weken.
Deze Philips Sonicare-tandenborstel maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel in slechts 1 week. Verwijdert tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 1 week.
4.0
van 5
77
Reviews & awards
blackpanter
03/01/2017
België
Super tandenborstel,
Fantastische elektrische tandenborstel, niet goedkoop, maar poetst super. 5 standen zodat je kan kiezen. Heb nu voor mijn echtgenoot ook ééntje gekocht met 3 standen, hopelijk is hij hier ook tevreden over.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9342/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9342/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Strijbos
29/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Subliem poetsresultaat.
Poetst perfect. Mooi design. Goede batterij! Schone tanden.
Voordelen
Poetst perfect, mega goede batterij en mooi design
Nadelen
Redelijk prijzig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9342/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Datum gebruik 2018-05-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9342/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Datum gebruik 2018-05-29
05/09/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Poetst goed schoon!
Geef instruktie als preventie assistente altijd eerst met sonycare daarna met merk van concurrent
Voordelen
Makkelijker in gebruik dan oral b
Nadelen
Zijn tegenwoordig sneller stuk dan 15 jaar geleden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9342/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Datum gebruik 2017-09-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9342/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Datum gebruik 2017-09-05
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand