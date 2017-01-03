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Niet meer leverbaar

Philips Sonicare DiamondCleanSonische, elektrische tandenborstel

HX9342/02

HX9340

4

| (77) Reviews & awards

Wittere en gezondere tanden voor altijd

De bijzonder elegante Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Sonicare.

Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

De beste elektrische Sonicare-tandenborstel voor wittere tanden

Wittere en gezondere tanden voor altijd

  • 5 poetsstanden

  • 2 opzetborstels

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een gewone tandenborstel

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een gewone tandenborstel

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen dan een gewone tandenborstel.

Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging tussen de tanden en langs het tandvlees, voor gezonder tandvlees in slechts twee weken.

Maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel

Maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel

Deze Philips Sonicare-tandenborstel maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel in slechts 1 week. Verwijdert tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 1 week.

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

77

Reviews & awards

03/01/2017

België

België

Super tandenborstel,

Fantastische elektrische tandenborstel, niet goedkoop, maar poetst super. 5 standen zodat je kan kiezen. Heb nu voor mijn echtgenoot ook ééntje gekocht met 3 standen, hopelijk is hij hier ook tevreden over.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9342/02 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9342/02 Sonische, elektrische tandenborstel

29/05/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Subliem poetsresultaat.

Poetst perfect. Mooi design. Goede batterij! Schone tanden.

Voordelen

Poetst perfect, mega goede batterij en mooi design

Nadelen

Redelijk prijzig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9342/02 Sonische, elektrische tandenborstel

Datum gebruik 2018-05-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9342/02 Sonische, elektrische tandenborstel

Datum gebruik 2018-05-29

05/09/2019

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Poetst goed schoon!

Geef instruktie als preventie assistente altijd eerst met sonycare daarna met merk van concurrent

Voordelen

Makkelijker in gebruik dan oral b

Nadelen

Zijn tegenwoordig sneller stuk dan 15 jaar geleden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9342/02 Sonische, elektrische tandenborstel

Datum gebruik 2017-09-05

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9342/02 Sonische, elektrische tandenborstel

Datum gebruik 2017-09-05

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand