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Philips Sonicare For Kids HX6341/02 Sonic electric toothbrush
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HX6341/02
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Alles (19)
Kan ik mijn Sonicare AirFloss-oplader gebruiken om mijn tandenborstel op te laden?
Hoe werkt de poetsbegeleiding in de Sonicare-app?
Welke opzetborstel past op mijn Sonicare tandenborstel?
In welke landen is de Sonicare-app beschikbaar?
Wat geven de batterijstatuslampjes op mijn Sonicare-tandenborstel aan?
Mijn opzetborstel is moeilijk te bevestigen of te verwijderen.
Ik kan mijn tandenborstel niet verbinden met de Sonicare-app
Mijn Sonicare-tandenborstel laadt niet op
Mijn Sonicare-tandenborstel schakelt automatisch uit
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt te krachtig