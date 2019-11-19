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  • Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
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Arrêté

Philips Sonicare For KidsBrosse à dents électrique

HX6341/02

4.7
| (7) Avis | 100% recommandent ce produit
Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
Brosse à dents électrique Philips Sonicare, prend soin du sourire des enfants
Voir tous les avantages

Brosse à dents électrique pour enfants

Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls

  • 2 modes

  • 1 tête de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants

La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants

La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants

Le minuteur KidTimer permet d'augmenter le temps de brossage

Le minuteur KidTimer permet d'augmenter le temps de brossage

Augmente progressivement le temps de brossage sur une période de 90 jours, pour atteindre les 2 minutes recommandées par les dentistes

Spécificités Techniques

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4.7

sur 6

7

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

19/11/2019

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Einfach Klasse

Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.

Avantages

Qualität

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

27/12/2014

Deutschland

Deutschland

Spitzenmäßig für Kinder

Für Kinder super geeignet und von der Zahnärztin empfohlen!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

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31/08/2013

Deutschland

Deutschland

Super

Habe die Zahnbürste für unsere 2jährige Tochter gekauft, da sie sich nicht gern die Zähne putzen lässt. Mit dieser Zahnbürste kann ich ihr fix und dazu gründlich die Milchzähne putzen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6341/02 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

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  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard