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Arrêté
2 modes
1 tête de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants
Augmente progressivement le temps de brossage sur une période de 90 jours, pour atteindre les 2 minutes recommandées par les dentistes
4.7
sur 6
7
Avis
100%
recommandent ce produit
Feuerstein321
19/11/2019
Deutschland
Acheteur vérifié
Einfach Klasse
Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.
Avantages
Qualität
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Tester2000
27/12/2014
Deutschland
Spitzenmäßig für Kinder
Für Kinder super geeignet und von der Zahnärztin empfohlen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Zahnfee79
31/08/2013
Deutschland
Super
Habe die Zahnbürste für unsere 2jährige Tochter gekauft, da sie sich nicht gern die Zähne putzen lässt. Mit dieser Zahnbürste kann ich ihr fix und dazu gründlich die Milchzähne putzen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6341/02 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6341/02 Elektrische Schallzahnbürste
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard