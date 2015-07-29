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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
4.7
van 5
7
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Merlijn10
29/07/2015
Nederland
superhandige tandenborstel!
hele handige tandenborstel met leuke plaatjes. leuk voor kinderen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Feuerstein321
19/11/2019
Deutschland
Geverifieerde koper
Einfach Klasse
Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.
Voordelen
Qualität
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Tester2000
27/12/2014
Deutschland
Spitzenmäßig für Kinder
Für Kinder super geeignet und von der Zahnärztin empfohlen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste