Philips-ondersteuning Hoe kan ik mijn OneBlade Club-abonnement beheren?

Klik hieronder op het land waar u woont om uw abonnement op de OneBlade Club te beheren:



Oostenrijk

België

Tsjechië

Frankrijk

Duitsland

Italië

Nederland

Portugal

Roemenië

Spanje

Zweden

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten



U kunt uw volgende verzending van het mesje onderbreken of de verzenddatum van uw volgende levering wijzigen via de bovenstaande koppelingen. Voor de beste resultaten raden we u aan Google Chrome te gebruiken wanneer u naar de bovenstaande webpagina's navigeert.



Let op: Betalingen voor uw OneBlade 360-handvat worden voortgezet, zelfs als het abonnement voor vervangende mesjes wordt onderbroken. Dit geldt niet voor consumenten in Tsjechië en Polen, waar alleen een abonnement voor vervangende mesjes beschikbaar is.